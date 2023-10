PSG : Clash avec Luis Enrique, la réaction du vestiaire

Hugo Chirossel

Alors qu’il n’a jamais eu un rapport très amical avec les médias, Luis Enrique s’est emporté envers Alexandre Ruiz, journaliste pour Free Ligue 1, après la victoire du PSG face au Stade Rennais, juste avant la trêve internationale. Une attitude qui contraste avec celle qu’il a au quotidien, mais qui ne semble pas perturber son groupe.

Luis Enrique a fait parler de lui juste avant la trêve internationale. Après la victoire du PSG sur la pelouse du Stade Rennais (1-3), le technicien espagnol s’est emporté au micro de Free Ligue 1 . En cause, une question du journaliste Alexandre Ruiz qui visiblement ne lui convenait pas.

«C'est le plus négatif de l'histoire du football !»

« Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. À toutes les interviews ! C'est le plus négatif de l'histoire du football ! Un jour, on a gagné 4-1 et il m'a dit qu'on méritait de perdre. Tu ne comprends rien », a notamment lâché Luis Enrique. Mais comme indiqué par L'Équipe , l’entraîneur du PSG est beaucoup plus calme et sympathique au quotidien.

«Les joueurs n'en ont rien à faire»