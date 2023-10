PSG : Luis Enrique l’humilie, il sort du silence

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir après la victoire du PSG contre Rennes (3-1), Luis Enrique a fait parler de lui pour sa communication quasi-inexistante en conférence de presse, mais également insultante auprès d’Alexandre Ruiz. Son comportement a fait le buzz et le journaliste est sorti du silence pour expliquer la façon dont il a vécu cet épisode.

Malgré la victoire du PSG contre le Stade Rennais dimanche soir (3-1), Luis Enrique est apparu très agacé, notamment à l’encontre des journalistes. Au micro de Free Ligue 1 , le technicien espagnol s’en est notamment pris à Alexandre Ruiz, le jugeant trop négatif, d’un air même méprisant. « Toi, tu ne vois que les choses négatives. Toutes les interviews! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre », a notamment lâché Luis Enrique ajoutant que « les jeunes comprennent tout, je crois que c’est toi qui ne comprends rien. C’est ce que je pense des questions que tu me poses ». Alexandre Ruiz est revenu sur cet épisode.

Alexandre Ruiz sort du silence

« Mon objectif, en tant que journaliste, c’est d’essayer d’apporter des éléments de réponse aux interrogations qu’ont les suiveurs, qu’on peut lire notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi des interrogations, moi en tant que spectateur et qui sont partagées ou non par les consultants. Après la rencontre face à Lyon, on dispose de trois minutes. Le cadre est réduit, je précise d’abord que c’est un super match et je passe. Ensuite, on cherche quel sera l’objet de son travail dans les jours à venir. On a vu des failles, qui peuvent être travaillées. Il l’a mal digéré ou interprété. Il a gardé ça en tête », assure-t-il au micro de Rothen s’enflamme pour RMC , avant de poursuivre.

«Ce n’est pas une position de respect, ça m’a un peu égratigné»