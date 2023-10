PSG : Luis Enrique le fait halluciner en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’échange tendu survenu dimanche après la victoire du PSG contre Rennes (3-1) entre Luis Enrique et le journaliste Alexandre Ruiz fait grand bruit en France, mais également en Espagne où le caractère volcanique du technicien est bien connu. Sur le plateau d’El Chiringuito, l’ancien joueur Guti est d’ailleurs revenu sur le sujet.

Visiblement agacé par une question d’Alexandre Ruiz dimanche soir après la rencontre opposant le Stade Rennais au PSG (1-3), Luis Enrique s’est emporté contre le journaliste. « Tu vois seulement le négatif ! C’est incroyable ! À toutes les interviews ! c’est le type le plus négatif de l’histoire du football ! La dernière fois, on gagne 4-1 et il me dit qu’on méritait de perdre », s’est emporté l’Espagnol. Un échange tendu rappelant la défiance du technicien parisien envers la presse depuis de longues années.



PSG : Il dénonce un problème avec Luis Enrique https://t.co/WwhjU23Qic pic.twitter.com/9Ceg6oTOnJ — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

« Il y a d'autres façons de faire »

Et en Espagne aussi, la réaction de Luis Enrique fait réagir. « Le comportement de Luis Enrique avec le journaliste est irrespectueux, il y a d'autres façons de faire , a réagi Guti sur le plateau d’ El Chiringuito . Il y a des questions qui dérangent, mais je ne comprends pas Luis Enrique. À moi ils me posaient des questions qu'ils ne poseraient pas à un autre type de joueur. »

« Ça m’a un peu égratigné »