«On l'a proposé»... Le PSG refuse un transfert tant attendu

Très bon du côté de l'Ajax Amsterdam, Mohamed Kudus s'est envolé pour la Premier League et West Ham cet été. Un transfert à 45M€ qui a donné des regrets à beaucoup de fans du PSG. Nombreux ont été ceux à aller jusqu'à harceler l'agente du Ghanéen. Malheureusement, le transfert de Kudus au PSG ne s'est pas réalisé et cela serait entièrement de la faute du club de la capitale...

Durant le dernier mercato estival, le PSG a été très actif. Alors que le club de la capitale recherchait notamment un milieu de terrain créatif, plusieurs fans ont alors soufflé le nom de Mohamed Kudus, qui réalisait de belles choses à l'Ajax Amsterdam. Problème, le Ghanéen a rejoint un autre club que le PSG puisqu'il s'est engagé avec West Ham durant l'intersaison. Pourtant, voir Kudus au PSG aurait bel et bien pu être envisageable.

Transferts : Il a joué un sale coup pour signer au PSG ? https://t.co/S1bQjIgYdG pic.twitter.com/dGr7i4DC1U — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

« Kudus voulait partir »

Présente au micro de RMC , Jennifer Mendelewitsch, agente de Mohamed Kudus, est revenue sur le pressing des fans du PSG pour attirer le Ghanéen. Elle raconte ainsi : « Pendant tout le mercato, je suis harcelée de tweets toute la journée qui me disent : « il faut le proposer à Paris », « pourquoi cette con** ne le propose pas à Paris ? », « qu’est-ce qu’on attend pour qu’il vienne à Paris ? ». Je laisse, j’attends et quand on a signé ailleurs, je peux le dire…Kudus voulait partir, il n’y avait pas 50 000 clubs qui à la fois avaient besoin d’un milieu et à la fois pouvaient se l’offrir. Donc forcément, le PSG, on a proposé le profil ».

« C’est le choix du club de ne pas avancer »