Révolution à l’OM, Gattuso déballe tout

Hugo Chirossel

Pour succéder à Marcelino et après l’intérim de Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso a été nommé entraîneur de l’OM. Un profil totalement différent du technicien espagnol. Présent en conférence de presse ce jeudi, le technicien italien en a dit un peu plus sur sa méthode, sa personnalité, ainsi que sur son style de management.

Nommé entraîneur le 27 septembre dernier, cela fait désormais trois semaines que Gennaro Gattuso a débarqué à l’OM. Depuis son arrivée, les joueurs sont unanimes pour dire que beaucoup de choses ont changé, en comparaison avec Marcelino, à l’image de Pau Lopez ce jeudi en conférence de presse. Après le gardien de l’OM, c’était au tour de Gennaro Gattuso de se présenter face aux journalistes. L’occasion pour lui de s’exprimer un peu plus en détail sur sa méthode.

«Si je suis énervé vous le verrez de loin»

« L'expérience du travail à l'étranger me permet de m'adapter à la culture de l'endroit où on va. On ne peut pas changer la mentalité, la culture d'un club où on arrive. Avec mon staff, on essaye toujours de trouver les clefs pour s'adapter. Quand tu vas à l'étranger, tu es un peu plus ouvert sur ça. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours facile à faire. Vous le savez, je ne suis pas un acteur, si je suis énervé vous le verrez de loin, vous verrez mon visage changer de couleur... Mais j'ai toujours été honnête, spontané. Par le passé, j'ai peut-être exagéré tout ça donc j'essaye de moins le faire », a déclaré Gennaro Gattuso.

«Le vestiaire appartient aux joueurs»