Révolution à l'OM, Gattuso a tout changé

Pour sortir de la crise, l'OM a choisi de recruter Gennaro Gattuso et de le placer sur son banc, en lieu et place de Marcelino. Un choix qui semble payant, du moins pour le moment. D'ailleurs, Pau Lopez a affirmé que l'OM s'était métamorphosé depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso.

Alors que l'OM est entré dans une terrible crise, Marcelino a décidé de prendre ses jambes à son cou. Après les menaces de certains ultras, proférées à la direction marseillaise, le technicien espagnol a décidé de poser sa démission il y a un mois.

Gennaro Gattuso a déjà convaincu Pau Lopez

Pour remplacer Marcelino, Pablo Longoria a fait appel à Gennaro Gattuso. Et à en croire Pau Lopez, le travail du technicien italien porterait déjà ses fruits. En effet, le gardien de l'OM a affirmé que l'équipe avait beaucoup progressé depuis la signature de Gennaro Gattuso.

«On a amélioré beaucoup de choses»