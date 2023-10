L’OM va boucler un renfort, «c’est très proche»

La rédaction

Après Javier Ribalta, l'OM a acté le départ de David Friio. Directeur sportif du club marseillais depuis juin dernier, le responsable a annoncé sa décision à Pablo Longoria. Pour le remplacer, la formation phocéenne pourrait miser sur Mehdi Benatia. L'international marocain serait sur le point de trouver un accord avec l'OM selon Daniel Riolo.

Le changement, c'est maintenant à l'OM ! Certes, Pablo Longoria a décidé de rester à son poste, malgré les tensions avec les supporters. A contrario, Marcelino n'a pas résisté aux secousses, qui ont touché l'OM. Arrivé l'été dernier sur le banc marseillais, l'Espagnol a laissé sa place à Gennaro Gattuso. Bras droit de Pablo Longoria, Javier Ribalta a, aussi, annoncé son départ. Et il n'est pas le seul.

Benatia en pole pour remplacer Friio

Ce mardi soir, L'Equipe a annoncé le départ de David Friio. Directeur sportif de l'OM depuis juin dernier, il aurait acté son départ de l'OM. Une séparation qui s'est faite à l'amiable si l'on en croit les sources .Aussitôt, Pablo Longoria aurait commencé à chercher son remplaçant. Une piste en Italie aurait été activée, mais le grand favori se nomme Mehdi Benatio. Comme le confirme Daniel Riolo, les négociations sont à un stade très avancé entre les deux parties.

« Mehdi Benatia, ça avance à l’OM ! »