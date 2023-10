L’OM boucle un gros départ

La rédaction

Nouveaux changements en interne. Directeur sportif de l'OM, David Friio a pris la décision de quitter le club, seulement quelques jours après le départ de Javier Ribalta. Une séparation, qui se serait faite dans un climat apaisé. En coulisses, Pablo Longoria aurait déjà commencé à chercher son remplaçant sur le marché.

La révolution se poursuit à l'OM. Après la crise qui a touché Pablo Longoria, le club marseillais s'est engagé dans une refonte totale de sa direction. Le président phocéen va conserver son post, mas plusieurs changements sont enregistrés depuis plusieurs jours. Il y a quelques jours, l'OM avait annoncé le départ de Javier Ribalta, bras droit de Pablo Longoria.

Il lâche une punchline sur l’OM https://t.co/bBwg5dsR9k pic.twitter.com/4PAF6vBGwZ — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

Ribalta avait quitté l'OM

« A la suite d’échanges constructifs survenus récemment au sein du club, et en coordination étroite avec le Conseil de Surveillance et Frank McCourt, qui a réaffirmé son engagement, sa confiance, et son attachement envers le club, l’Olympique de Marseille annonce une évolution de son organisation interne et notamment de son Directoire. Présidé par Pablo Longoria et composé jusqu’à ce jour de quatre membres, le Directoire poursuivra sa mission de transformation en profondeur du club sans la contribution de Javier Ribalta que l’Olympique de Marseille tient particulièrement à remercier pour son implication et professionnalisme tout au long de son aventure olympienne » avait annoncé l'OM dans un communiqué.

David Friio l'imite