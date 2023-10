Après la crise, l’OM proche de boucler une arrivée

Jean de Teyssière

Le 19 septembre dernier, la crise a frappé l'OM. Suite à une réunion entre les dirigeants marseillais et les groupes de supporters de l'OM, la tension était à son comble et des menaces ont fusé. Marcelino a décidé de quitter le club, remplacé depuis par Gennaro Gattuso. Javier Ribalta, le directeur du football marseillais a lui aussi quitté le club et pourrait être remplacé par Medhi Benatia, ancien joueur professionnel.

Les répercussions de la crise qui a frappé Marseille depuis plusieurs semaines se font encore sentir. Ainsi, Javier Ribalta est parti de l'OM. Le départ du désormais ex-directeur du football de l'OM a été officialisé par le club la semaine dernière. Son départ est suivi de celui du directeur sportif, David Friio. Et son remplaçant semble avoir été trouvé.

Medhi Benatia seul en lice ?

Plusieurs candidats étaient en lice pour briguer le poste de nouveau directeur sportif de l'OM mais une seule piste semble désormais pouvoir accéder à ce poste : Medhi Benatia. L'actuel agent de joueur, qui a notamment fait venir Azzedine Ounahi en janvier dernier pourrait changer de casquette et devenir le directeur sportif de l'OM, selon L'Équipe .

Les deux parties d'accord sur de nombreux aspects