Nouvelle recrue à l’OM, Longoria avait tout anticipé

Jean de Teyssière

Après plusieurs semaines de remous, le temps semble se calmer petit-à-petit à Marseille. Après une réunion tumultueuse entre les groupes de supporters et les dirigeants marseillais, Javier Ribalta et David Friio, respectivement directeur du football et directeur sportif ont quitté le club. Medhi Benatia, ancien joueur professionnel pourrait faire son arrivée en tant que directeur sportif, et Pablo Longoria l'avait prédit lorsque les deux hommes s'étaient rencontrés à la Juventus Turin.

L'OM est proche d'avoir un nouveau directeur sportif. Après le départ de Javier Ribalta, ce poste est vacant et c'est Medhi Benatia qui pourrait l'occuper. L'actuel agent de joueur est en discussion avec Pablo Longoria pour devenir le nouveau directeur sportif de l'OM.

Longoria connaît Benatia depuis 2016

Medhi Benatia est arrivée à la Juventus Turin en 2016. L'ex-international marocain a débarqué au moment ou Pablo Longoria était responsable du scouting des jeunes. Et selon L'Équipe , les deux hommes auraient régulièrement échangé, au point que le président de l'OM s'est vite forgé un avis sur le Marocain.

Longoria a toujours vu en Benatia le potentiel d'un directeur sportif