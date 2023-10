Le PSG reçoit une bonne nouvelle pour cette recrue

Jean de Teyssière

Ce samedi à 17h, le PSG affrontera Strasbourg pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1. Et en marge de ce match, le club de la capitale a reçu une bonne nouvelle puisque Marco Asensio a retouché le ballon, plus d'un mois après sa blessure, contractée avec la sélection espagnole. Un retour dans le groupe dans les prochains jours est plus que probable.

Pendant le match entre l'Espagne et Chypre lors des qualifications pour l'Euro 2024 (6-1) le 9 septembre dernier, Marco Asensio avait quitté prématurément ses coéquipiers sur blessure. Victime d'un traumatisme à un pied, cela fait maintenant plus d'un mois que l'Espagnol est à l'infirmerie du PSG. Mais une bonne nouvelle vient de tomber.

Asensio retouche le ballon

Auteur d'un bon début de saison avec 2 buts et une passe décisive en trois matchs, Marco Asensio était à l'infirmerie du PSG depuis plus d'un mois. L'Espagnol voit enfin le bout du tunnel puisqu'en ce début de semaine, il aurait retouché le ballon, selon Le Parisien . À noter également que sa récupération se fait dans les temps estimés par le staff médical parisien.

Un retour dans le groupe à prévoir