Un retournement de situation annoncé en direct pour la prochaine recrue de l'OM

Thibault Morlain

Suite au départ de Javier Ribalta, l'OM a donc perdu son directeur du football. Le bras droit de Pablo Longoria s'en est allé et depuis plusieurs jours maintenant, la question de sa succession fait parler. Alors que l'arrivée de Mehdi Benatia serait très proche, Daniel Riolo a revu sa position concernant le Marocain à l'OM.

La crise à l'OM a fait des victimes. Après Marcelino, c'est donc Javier Ribalta qui a claqué la porte. Alors que l'Espagnol formait un duo redoutable avec Pablo Longoria, il a choisi de s'en aller. Désormais, on se demande qui viendra le remplacer et le nom de Mehdi Benatia revient en boucle pour cela. Aux dernières nouvelles, le Marocain serait plus proche que jamais de l'OM...

OM : Le prochain renfort du projet McCourt déjà connu ? https://t.co/2vwQ3ncukR pic.twitter.com/J4LfczUiYH — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

« Cela ne sent pas bon »

Il y a quelques jours pourtant, Daniel Riolo annonçait que c'était quasiment mort pour Mehdi Benatia à l'OM. « Benatia à l'OM, cela ne sent pas bon. Ça ne se fera pas. On m'a dit : "A 100% ça ne se fera pas" », avait-il balancé au micro de L'After Foot sur RMC .

« J'ai mal lu mon SMS »