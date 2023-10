Zidane : Ces annonces en Espagne qui ne vont pas plaire à l'OM

Thibault Morlain

La vente de l'OM ne cesse d'alimenter les rumeurs. Alors que cela dure depuis plusieurs années maintenant, on ne serait visiblement plus très loin du dénouement. L'Arabie Saoudite pourrait racheter le club phocéen à Frank McCourt et il a dernièrement été question d'un accord avec Zinedine Zidane pour qu'il vienne entraîner l'OM en cas de rachat. Mais voilà que l'avenir de ZIzou pourrait finalement s'écrire loin de Marseille...

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane n'est plus réapparu sur un banc de touche depuis. Toutefois, cela pourrait prochainement changer. Si Zizou a dû faire une croix sur l'équipe de France, d'autres options s'offrent à lui. Et pas des moindres... Natif de La Castellanne à Marseille, Zidane pourrait enfin représenter l'OM. Pas en tant que joueur, mais comme entraîneur. En effet, selon les informations dévoilées par France Bleu , il existerait un accord entre l'ancien entraîneur du Real Madrid et l'Arabie Saoudite pour qu'il vienne entraîner l'OM en cas de rachat du club à Frank McCourt.

«C'est une menace», Marcelino balance sur l'OM https://t.co/lK476iSLHa pic.twitter.com/6fylCAU3Jt — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

Zidane de retour au Real Madrid ?

Direction alors l'OM pour Zinedine Zidane ? Cela n'est pas si sûr... Depuis plusieurs jours maintenant, en Espagne, on répète de plus en plus que Zizou pourrait faire son grand retour au Real Madrid afin de remplacer Carlo Ancelotti, dont l'avenir est incertain. D'ailleurs, El Chiringuito a donné de nouveaux éléments à ce sujet. Le média ibérique a ainsi assuré que Zidane avait dernièrement reçu un coup de fil du Real Madrid pour lui demander de se tenir prêt en cas de départ de l'entraîneur italien.

On réclame Zidane à Madrid