La vente de l’OM bouclée par un ancien du club ?

Depuis plusieurs jours, les rumeurs entourant la vente de l’OM se sont accélérées. L’Arabie Saoudite serait très intéressée par le rachat du club phocéen et un homme pourrait avoir un rôle important à savoir Nasser Larguet. Passé par différentes fonctions à Marseille, il est désormais Directeur technique national du football saoudien, et cela pourrait donc avoir un impact sur la vente de l’OM.

Alors que l'OM a connu un début de saison agité sur le plan médiatique, les rumeurs de vente du club se sont accélérées en parallèle. L'Arabie Saoudite serait très intéressée par le rachat de l'OM, qui appartient toujours à Frank McCourt. Et selon Denis Balbir, les Marseillais pourraient bien compter sur Nasser Larguet, désormais DTN de l'Arabie Saoudite.

«Ce n’est pas le meilleur timing pour l’arrivée des Saoudiens»

« Ces derniers jours, l’OM s’est beaucoup agité en coulisses avec le départ de Javier Ribalta et la mise en place d’un nouvel organigramme. A côté de ça, le serpent de mer de la vente est revenu au premier plan avec de nouvelles rumeurs sur l’Arabie Saoudite. Même si je pense que tout est possible, les évènements internationaux et ce qui s’est passé dernièrement à l’OM au niveau des supporters me font dire que ce n’est pas le meilleur timing pour l’arrivée des Saoudiens », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club avant d’en rajouter une couche.

«Ce dont on a la certitude aujourd’hui, c’est que l’OM intéresse Nasser Larguet»