Les vérités de Guendouzi sur son transfert de l'OM

Après deux ans passés sous le maillot de l'OM, Matteo Guendouzi a fait ses valises. Comme prévu, l'international français s'en est allé, partant pour l'Italie et la Lazio Rome où il a été prêté avec option d'achat. Guendouzi a donc franchi les Alpes et alors qu'il s'adapte à sa nouvelle vie en Italie, il s'est confié sur son départ cet été.

Un nouveau chapitre débute pour Matteo Guendouzi. Après l'OM, l'international français s'est envolé pour la Lazio Rome. Alors qu'il évolue désormais sous les ordres de Maurizio Sarri, Guendouzi aurait pu connaitre un mercato différent, lui qui avait visiblement d'autres offres entre les mains...

« J'avais des offres de Premier League »

Pour Il Messaggero , Matteo Guendouzi a fait quelques révélations sur son départ de l'OM pour la Lazio. Le désormais joueur romain avoue notamment : « J'avais des offres de Premier League, mais j'avais déjà choisi un projet sérieux. Il a fallu un peu de jours pour tout définir entre les clubs et entre moi et l'OM, mais j'avais déjà la Lazio dans la tête. J'était serein »

Guendouzi convaincu par Sarri