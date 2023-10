«Un très bon renfort», Ils annoncent le jackpot pour l’OM !

Thomas Bourseau

Avec le départ de Javier Ribalta et celui qui approche de David Friio, la section sportive de l’OM se retrouve démuni. Afin de remédier à ce problème, Pablo Longoria serait sur le point de nommer Medhi Benatia comme directeur sportif du club phocéen. Une solution saluée par l’ex-directeur sportif de la Juventus Fabio Paratici ainsi que Walter Sabatini, passé par le directoire de la Roma.

Medhi Benatia a certes été formé à l’OM, mais n’y a jamais joué chez les professionnels. En effet, l’ancien international marocain s’est fait un nom loin de la cité phocéenne et notamment en Italie à la Roma ou encore à la Juventus avec un passage remarqué au Bayern Munich. Au sein des deux clubs transalpins, Benatia s’est bâti une belle réputation auprès de ses dirigeants comme Fabio Paratici l’a confié au moment où l’actuel conseiller de joueurs est annoncé comme futur directeur sportif de l’OM.

Benatia directeur sportif de l’OM ? Paratici valide totalement

« Il a toutes les qualités pour être un très bon directeur sportif. C’est un garçon avec beaucoup de personnalité. Et aussi, il connaît les joueurs. Il sait comment parler avec eux. Il sait parler avec les joueurs et les entraîneurs. C’est un très bon renfort pour Marseille… Javier Ribalta aussi avait fait de très bonnes choses » . a tenu à affirmer Fabio Paratici à Foot Mercato, ancien directeur sportif de Tottenham et de la Juventus entre autres, où il a côtoyé Benatia. Mais ce n’est pas tout.

Une étonnante erreur à l'origine du bombe à l'OM https://t.co/Vfi51jtPHf pic.twitter.com/zZRgpyK7g9 — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

«Est-ce qu’il est prêt pour assumer de telles responsabilités ? Oui absolument»