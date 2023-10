Dembélé-Kolo Muani : Le PSG s'est-il trompé sur le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a frappé fort sur le mercato en renforçant de façon de façon drastique son secteur offensif avec notamment les arrivées d'Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani recrutés respectivement pour 50M€ et 90M€. Mais les deux attaquants français déçoivent que ce soit en club ou avec les Bleus. Didier Deschamps pourrait d'ailleurs insister avec Marcus Thuram et Kingsley Coman. Le PSG s'est-il donc trompé avec ces deux transferts ?

Cet été, le PSG a entamé un virage majeur de l'ère QSI. En effet, le club de la capitale a décidé de se séparer de ses star, à savoir Neymar et Lionel Messi, tout en se projetant sur la possibilité de recruter plus de joueurs français. C'est donc dans cette optique que Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé ont été recrutés respectivement en provenance de l'Eintracht Francfort et du FC Barcelone pour un total avoisinant les 140M€. Mais compte tenu de leur début de saison les interrogations s'enchaînent sur ces deux transferts.

Dembélé et Kolo Muani peine à convaincre

Et pour cause, depuis le début de saison, les deux attaquants peinent à s'imposer au PSG. Ousmane Dembélé pêche clairement dans le dernier geste comme en témoignent ses statistiques faméliques à savoir 2 passes décisives et aucun but en 9 rencontres toutes compétitions confondues. De son côté, Randal Kolo Muani n'a pas non plus gagné sa place malgré ses 3 buts et se retrouve en concurrence avec Gonçalo Ramos. Et ce ne sont pas leurs récentes prestations en équipe de France qui vont les relancer.

Vers des changements en Bleus... et au PSG ?

Titulaire contre les Pays-Bas, Randal Kolo Muani a été de loin le Français le moins en vue sur la pelouse. Une mauvaise nouvelle compte tenu de la concurrence d'Olivier Giroud et Marcus Thuram. Ousmane Dembélé quant à lui semble déjà avoir perdu sa place de titulaire au profit de Kingsley Coman qui était aligné contre les Oranjes. Et contre l'Ecosse, l'ailier du PSG n'a pas vraiment marqué de points. Didier Deschamps fait donc déjà des choix forts que Luis Enrique pourrait être amené à imiter dans les prochaines semaines. D'autant plus que le PSG dispose désormais d'une solide profondeur de banc, surtout avec les retours de Marco Asensio et Lee Kang-In.



