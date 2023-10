Zidane à l’OM, il dévoile la condition

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Zinédine Zidane à l'OM ? L'histoire pourrait devenir réelle en cas de vente du club. Selon certaines sources, le champion du monde 1998 aurait déjà donné son accord à l'Arabie Saoudite, pressenti pour prendre la succession de Frank McCourt. A en croire Djibril Cissé, ce scénario est plausible. Les supporters marseillais peuvent y croire.

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane pourrait faire son grand retour en France. C'est en tout cas ce qu'a annoncé France-Bleu Provence il y a quelques jours. Le champion du monde 1998 pourrait retourner au sein de sa ville natale, à Marseille, en cas de vente de l'OM. A en croire le média, il aurait même donné son accord à l'Arabie Saoudite pour occuper un rôle de manager général au sein de la formation marseillaise.

Djibril Cissé donne des conseils à l'OM

Selon Djibril Cissé, l'arrivée de Zidane pourrait être une formidable nouvelle pour l'OM. « D’avoir Zidane à tes côtés, c’est obligatoirement une bonne chose. Zidane, c’est un champion du monde, c’est le respect. Il va forcément t’apporter une sérénité et du calme dans le club. Il va t’ouvrir des portes incroyables. Pour faire signer des joueurs, c’est plus facile quand tu es Zidane ! De passer un petit coup de fil : ‘Oui, ça va ? C’est Zidane, on peut discuter ?’… Là, tu discutes ! » a confié l'ancien buteur de Liverpool.

