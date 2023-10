L'OM reçoit une excellente nouvelle pour Zidane

Thibault Morlain

Zinedine Zidane pourrait prochainement revenir sur un banc de touche. Lequel ? Si Zizou a dû faire une croix sur celui de l'équipe de France, d'autres options s'offrent à lui pour rebondir. L'entraîneur français est notamment annoncé entre le Real Madrid et l'OM. Si un retour de Zidane chez les Merengue fait vivement réagir en Espagne, le club phocéen a reçu une nouvelle qui pourrait le rassurer...

Alors que Gennaro Gattuso a pris place sur le banc de l'OM en succédant à Marcelino, l'Italien pourrait ne pas s'éterniser. S'il a signé un contrat d'un an, plus une année en option, Gattuso pourrait être remplacé... par Zinedine Zidane. Surtout si l'OM venait à être racheté par l'Arabie Saoudite. En effet, ces dernières semaines, il avait été révélé que Zizou avait donné son feu vert aux Saoudiens pour venir entraîner à Marseille en cas de rachat. Zidane viendra-t-il enfin à l'OM ? Attendons d'abord une officialisation de la vente du bien de Frank McCourt et encore faut-il également que le natif de La Castellane ne rejoigne pas un autre club d'ici là.

Zidane : L'histoire se répète en équipe de France ! https://t.co/aVHI3jwIUO pic.twitter.com/7V3J2q98ws — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

Le Real Madrid contacte Zidane

Il n'y aurait en effet pas que l'OM pour l'avenir de Zinedine Zidane. En Espagne, on annonce depuis plusieurs jours maintenant la possibilité que l'ancien entraîneur du Real Madrid revienne pour la 3ème fois chez les Merengue. Jamais deux sans trois pour Zidane ? Ça bougerait en tout cas en ce sens en coulisses. En effet, sur le plateau d 'El Chiringuito , José Alvarez a révélé plusieurs disucssions entre le Real Madrid et Zidane, expliquant : « Le Real Madrid appelé Zidane il y a un mois. Ils l'ont rappelé il y a 8 jours ».

Priorité à Ancelotti !