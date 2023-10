Zidane sur le retour, un proche lâche une bombe !

Thomas Bourseau

Cela fait plus de deux ans que Zinedine Zidane a disparu des radars, depuis son départ du Real Madrid. L’entraîneur français attendait l’équipe de France selon son biographe Frédéric Hermel. Le journaliste a d’ailleurs ouvert la porte à la sélection espagnole pour Zidane, qui préparerait en coulisses son grand retour. Explications.

Zinedine Zidane s’est retiré en mai 2021 et clôturait par la même occasion son deuxième passage sur le banc de touche du Real Madrid. Le technicien français est depuis sans club et rêvait de reprendre les rênes de l’équipe de France après le dernier Mondial comme Frédéric Hermel l’a confié lundi soir sur les ondes de RMC . « L’objectif de Zidane bien entendu c’est d’entraîner les Bleus. Il y croyait à mort lors de la dernière Coupe du monde. Il pensait pouvoir récupérer l’équipe au mois de janvier dernier ».

«Zidane adore vivre à Madrid. En étant sélectionneur, tu peux continuer de vivre à Madrid»

Le journaliste et biographe de Zinedine Zidane ne s’est pas arrêté là en expliquant pendant l’émission Générations After qu’il a « très envie d’entraîner. Je ne suis pas sûr qu’il y ait une proposition et qu’un président ait pensé à lui ». Néanmoins, pour ce qui est de la sélection espagnole avec la nouvelle présidence à la fédération, il ne faut pas dire jamais. « À partir du moment où il va y avoir des élections à la fédération espagnole, qui sait si un candidat pourrait avoir cette idée et penser à Zidane. Ça ne me paraît pas saugrenu. Zidane adore vivre à Madrid. En étant sélectionneur, tu peux continuer de vivre à Madrid ».

OM : Zinedine Zidane a reçu un coup de fil pour son avenir https://t.co/5SmwoENH65 pic.twitter.com/JK6py1CHEg — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

Hermel écarte l’Angleterre, mais pas l’Espagne pour Zidane