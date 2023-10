Il balance sur le transfert d’une star du Real Madrid

Hugo Chirossel

Après un premier passage entre 1996 et 1997, Fabio Capello avait fait son retour au Real Madrid 10 ans plus tard, lors de la saison 2006-2007. Saison au cours de laquelle Ronaldo avait quitté le club pour s’engager en faveur de l’AC Milan. Le technicien italien avait d’ailleurs déconseillé Silvio Berlusconi de s’attacher ses services.

Arrivé en 2002 en provenance de l’Inter Milan, Ronaldo a quitté le Real Madrid quatre ans et demi plus tard, lors du mercato hivernal 2007. La légende du football brésilien s’était engagée avec l’AC Milan, où il ne sera finalement resté qu’une saison et demie. Mais il aurait pu ne jamais rejoindre les Rossoneri .

Capello a déconseillé l’AC Milan de recruter Ronaldo

En effet, Fabio Capello, qui était alors entraîneur du Real Madrid, est revenu sur le transfert de Ronaldo, dont il était à l'origine. Le technicien italien s’est exprimé à ce sujet à l’occasion d’une conférence à l’Institut universitaire de médiations linguistiques de Milan. Il révèle avoir déconseillé Silvio Berlusconi, président du club italien à l’époque, de le recruter.

«C'était un fêtard et qu'il ne pensait qu'à être entouré de femmes»