Deschamps a eu un problème avec Guendouzi ?

Amadou Diawara

Depuis la Coupe du Monde au Qatar il y a près d'un an, Matteo Guendouzi n'a pas été rappelé une seule fois par Didier Deschamps en équipe de France. Contrairement à Youssouf Fofana, l'ancien milieu de terrain de l'OM ne serait pas perçu comme un élément « ultra-positif et tourné vers le collectif ».

Lors de ce rassemblement de l'équipe de France, Didier Deschamps a décidé de faire sans Matteo Guendouzi, transféré de l'OM vers la Lazio lors du dernier mercato estival. Sélectionné pour la première fois le 16 novembre 2021 (Finlande 0-2 France), le milieu de terrain de 24 ans n'a plus les faveurs du patron des Bleus depuis la Coupe du Monde au Qatar.

Fofana est «ultra-positif et toujours tourné vers le collectif»

En effet, Matteo Guendouzi - qui compte sept sélections en équipe de France - a joué son dernier match sous la tunique bleu au Qatar. C'était lors de la défaite face à la Tunisie le 30 novembre 2022 (1-0). Et à en croire L'Equipe , Didier Deschamps se passerait des services de Matteo Guendouzi à cause de son attitude.

Ce n'est pas le cas de Matteo Guendouzi