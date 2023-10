Deschamps tente un coup surprenant et provoque un malaise ?

Alexis Brunet

Eduardo Camavinga fait partie des cadres du Real Madrid, mais aussi de l'Équipe de France. L'ancien Rennais brille au milieu de terrain, mais il est aussi utilisé à un autre poste. Que cela soit à Madrid ou chez les Bleus, le joueur de 20 ans évolue aussi au poste de latéral gauche. Une position que ce dernier n'apprécie pas forcément.

Face aux Pays-Bas vendredi soir, Didier Deschamps a fait le choix d'aligner un milieu à deux. Celui-ci était composé d'Aurélien Tchouaméni, et d'Adrien Rabiot. Eduardo Camavinga est lui resté sur le banc, mais il aurait très bien pu être titulaire à l'un des deux postes de l'entrejeu, mais aussi dans une autre position.

Eduardo Camavinga n'aime pas jouer latéral

En effet, Eduardo Camavinga évolue la plupart du temps au milieu de terrain, mais il dépanne aussi parfois au poste de latéral gauche. Cela a déjà été le cas sous les ordres de Didier Deschamps, mais le joueur du Real Madrid n'apprécie pas trop évoluer dans cette position, comme il l'a déclaré de nouveau en conférence de presse. « Je suis quelqu'un qui joue pour l'équipe et quand on a besoin de moi. Je ne connaissais pas ce poste, j'y ai pris des repères que ce soit en équipe de France ou au Real Madrid. Mais je n'apprécie pas particulièrement cette position. Je pense que tout le monde est au courant. J'y vais même si ce n'est pas forcément avec plaisir. Je reste un milieu de terrain. »

Camavinga aurait prolongé au Real Madrid

Ce n'est pas encore officiel, mais d'après plusieurs sources, dont le journaliste Fabrizio Romano, Eduardo Camavinga aurait prolongé au Real Madrid. On parle d'un contrat jusqu'en 2028 ou 2029, et d'une clause libératoire d'un milliard d'euros. La Casa Blanca pourra donc sûrement aligner Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga ensemble pendant de nombreuses années, sans oublier la présence du très efficace Federico Valverde.