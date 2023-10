Le PSG se fait tacler à cause du mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a principalement traité avec le célèbre agent Jorge Mendes pour ses différentes opérations sur le marché des transferts. Et l'agente de Mohammed Kudus, qui avait proposé le profil de son protégé aux dirigeants parisiens, pointe du doigt cette collaboration.

La connexion entre le PSG et Jorge Mendes a tourné à plein régime cet été ! En effet, le club de la capitale a notamment recruté Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos ainsi que Marco Asensio et Bradley Barcola, tous sous contrat avec le célèbre agent portugais qui est donc parvenu à placer un certain nombre de ses poulains dans les rangs du PSG. Et cela n'est pas passé inaperçu...

Le clan Kudus pointe du doigt les collaborations Mendes-PSG

Interrogée par RMC Sport , l'agente de Mohammed Kudus, qui avait proposé le milieu offensif ghanéen au PSG en début de mercato, s'interroge sur la mainmise de Jorge Mendes au sein du club francilien : « Vous n’avez qu’à regarder les recrues et vous en faites les déductions de grands garçons. La réponse est déjà dans la question. Mais c’est dommage parce que je pense que Mohamed Kudus aurait été un profil adapté », confie Jennifer Mendelewitsch.

« J’ai d’autres personnes à rencontrer avant Jorge Mendes »