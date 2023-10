Mercato : Le PSG refuse un deal à 45M€, voilà les coulisses !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps évoqué comme une piste plausible pour le PSG lors du dernier mercato estival, Mohammed Kudus a finalement été transféré à West Ham pour 45M€. Mais son agente assure pourtant que son profil avait été proposé aux dirigeants parisiens, qui n'ont pas donné suite pour le milieu offensif ghanéen.

C'est un fait, le PSG a considérablement changé de visage lors du dernier mercato estival, et notamment dans le secteur offensif où Luis Campos a attiré de nouvelles recrues telles qu'Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Bradley Barcola ou encore Kang-In Lee. Mais le conseiller sportif du PSG aurait également pu réaliser un autre coup de maitre avec Mohammed Kudus (23 ans), l'un des cracks de l'Ajax Amsterdam ces dernières années, et qui était partant cet été.

PSG : Il a vécu un calvaire avec Deschamps https://t.co/vOsdZJS4ju pic.twitter.com/3rZ1MfnrlX — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

« Il faut le proposer à Paris »

Au micro de RMC Sport , l'agente de Mohammed Kudus, Jennifer Mendelewitsch, fait le point sur les coulisses du mercato très agité de son protégé, que beaucoup auraient aimé voir débarquer au PSG: « Pendant tout le mercato je suis harcelée de tweets qui me disent 'il faut le proposer à Paris' ou 'pourquoi cette con*** ne le propose pas à Paris' et 'qu’est-ce qu’on attend pour qu’il vienne à Paris'. En fait, j’ai laissé couler, j’ai attendu. Et une fois que l’on a signé ailleurs, je pouvais bien dire les choses », explique-t-elle.

« C'est le choix du club... »