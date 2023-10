Gattuso débarque à l’OM, le vestiaire annonce du lourd

Amadou Diawara

Pour sortir de la crise, l'OM a décidé de placer Gennaro Gattuso sur son banc, alors que Marcelino a démissionné. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Pau Lopez s'est lâché sur l'arrivée du coach italien. En effet, le gardien de l'OM a annoncé du lourd avec Gennaro Gattuso.

Au lendemain du nul entre l'OM et Toulouse le 17 septembre (0-0), la direction marseillaise a organisé une réunion avec ses groupes de supporters. Toutefois, cet entretien ne s'est pas du tout passé comme prévu.

Pau Lopez est bluffé par Gennaro Gattuso

En effet, un clash a éclaté entre les têtes pensantes de l'OM et leurs supporters. D'ailleurs, certains ultras olympiens sont même allés jusqu'à proférer des menaces. Alors que l'OM était plongé dans une terrible crise, Marcelino a préféré démissionner. Et pour le remplacer, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Gennaro Gattuso. Un choix plus que validé par Pau Lopez.

«Depuis le début, j'ai la sensation qu'on va faire une bonne saison»