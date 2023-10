Coup dur pour un joueur de l'OM !

Amadou Diawara

Touché à une cote, Samuel Gigot était forfait pour les deux dernières rencontres de l'OM, à savoir Brighton en Ligue Europa et Le Havre en Ligue 1. Et malheureusement pour le défenseur marseillais, il n'est pas apte pour l'entrainement de ce jeudi, à deux jours du derby contre l'OGC Nice à l'Allianz Riviera.

Lors de ses deux derniers matchs, l'OM a dû faire sans Samuel Gigot. En effet, le défenseur de 30 ans était absent contre Brighton en Ligue Europa (2-2, le 5 octobre) et face au Havre (3-0, le 8 octobre) en Ligue 1, et ce, à cause d'une blessure à une côte.

Un joueur de l'OM a vécu de nombreux calvaires https://t.co/6vIt3pS5O1 pic.twitter.com/POCj4rEItO — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

Samuel Gigot absent de l'entrainement de l'OM

Profitant de la trêve internationale pour se remettre de sa blessure, Samuel Gigot ne serait pas encore à 100%. En effet, comme l'a indiqué RMC Sport, le défenseur de l'OM n'est pas apte pour l'entrainement de ce jeudi, alors que le club phocéen va se déplacer sur la pelouse de l'OGC Nice ce samedi soir.

Kondogbia apte pour la séance de ce jeudi

En plus de Samuel Gigot, Michael Murillo est également absent de l'entrainement de l'OM ce jeudi, rentrant de sélection dans la soirée. Et alors que tous les autres internationaux ont fait leur retour à Marseille, Geoffrey Kondogbia - qui a eu des pépins avec ses adducteurs - serait en état de participer à la séance de Gennaro Gattuso.