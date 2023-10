C'est la crise à l'OM, le vestiaire hallucine

Thibault Morlain

La saison vient à peine de commencer et l'OM a déjà connu trois entraîneurs. Compte tenu du climat tendu, Marcelino a décidé de claquer la porte et après l'intérim de Jacques Abardonado, c'est Gennaro Gattuso qui a été nommé sur le banc du club phocéen. Une situation loin d'être simple à vivre dans le vestiaire de l'OM.

Venu remplacer Igor Tudor à l'OM cet été, Marcelino ne sera finalement resté que quelques mois sur la Canebière. L'Espagnol s'en est allé et pour le remplacer, Pablo Longoria est allé chercher Gennaro Gattuso. Une situation loin d'être ordinaire, mais c'est bien ce qu'a vécu l'OM en ce début de saison...

« Ce sont des moments rares dans une vie »

Se confiant pour La Provence , Leonardo Balerdi a livré son regard sur la crise qui a frappé l'OM. Le défenseur argentin a alors avoué : « Ce sont des moments rares dans une vie. Je n'aurais jamais pu imaginer que ça se passerait ainsi. Un jour on est avec un entraîneur, le suivant avec un autre... Quand tu es joueur, tu dois t'adapter ».

« On n'a pas eu le temps de s'adapter »