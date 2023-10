Inspiré par une tradition, le boss de l’OM boucle une recrue

Thomas Bourseau

Le changement, c’est maintenant à l’OM. Suite au départ de Javier Ribalta et à celui de David Friio qui ne serait qu’une question de temps, Pablo Longoria semble être sur le point de nommer Medhi Benatia comme directeur sportif. L’ex-joueur de la Juventus et du Bayern Munich, formé à l’OM, n’est pas le premier à passer du terrain à la direction d’un club. Tour d’horizon.

En septembre dernier, une crise institutionnelle a éclaté à l’OM après une réunion houleuse avec les associations de supporters. Résultat, Marcelino a claqué la porte et a été remplacé par Gennaro Gattuso et même son de cloche pour l’ex-directeur du football Javier Ribalta. David Friio devrait lui aussi quitter la section sportive. Medhi Benatia est sur le point d’être nommé directeur sportif selon L’Équipe , RMC Sport et Foot Mercato . L’ancien joueur marocain passé par le centre de formation de l’OM. Le président Pablo Longoria s’est inspiré d’une jolie tradition en faisant d’un ancien joueur son dirigeant / directeur sportif.

Avant Benatia, Anigo est passé de joueur à directeur sportif à l’OM

José Anigo est une figure forte de l’OM. En effet, défenseur aux 200 matchs avec l’Olympique de Marseille entre 1979 et 1987, Anigo a par la suite pris les rênes de l’effectif du club phocéen à à plusieurs reprises afin d’y assurer l’intérim notamment. En outre, José Anigo a occupé la fonction de directeur sportif de l’OM entre 2005 et 2014. Contrairement à Anigo, Benatia n’est pas passé par la case entraîneur avant de devenir directeur sportif de l’OM, mais son lien avec l’Olympique de Marseille existe tout de même de par son passage au centre de formation.

Pavel Nedved, du terrain au conseil d’administration de la Juventus

Icône de la Juventus où il a notamment remporté le Ballon d’or en 2003, Pavel Nedved a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur en 2009 malgré quelques sollicitations afin d’entrer dans l’organigramme de la Juventus. De 2010 à 2015, moment de sa nomination au poste de vice-président de la Vieille Dame, Nedved officiait au sein du conseil d’administration de la Juve , mais n’est plus en poste depuis novembre 2022.

Juninho, légende de l’OL et directeur sportif chez les Gones

Comme David Beckham ou encore Ronaldinho, Juninho est réputé pour avoir été un tireur de coup franc hors pair au cours de sa carrière de joueur. Et c’est à l’OL que le milieu de terrain offensif brésilien a brillé entre 2001 et 2009. D’ailleurs, après avoir pris sa retraite en 2014, Juninho a retrouvé l’OL quatre ans plus tard lors de son entrée en fonction au poste de directeur sportif de l’Olympique Lyonnais de 2018 à 2021. Pendant cette période, Juninho parvient notamment à attirer Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta, Xherdan Shaqiri ou encore Jerome Boateng.

Leonardo, de joueur du PSG à bâtisseur du projet QSI

Certes, Leonardo n’aura effectué qu’une seule saison au PSG en 1996/1997. Cependant, le Brésilien est devenu l’architecte du projet sportif du Paris Saint-Germain à l’arrivée des nouveaux propriétaires qataris à l’été 2011. Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Marco Verratti, Maxwell, Thiago Motta, Marquinhos, Lucas, Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi… Tous ces joueurs ont signé en faveur du PSG sous la houlette de Leonardo qui officiait alors en tant que directeur sportif du PSG. Une fonction qu’il a d’abord occupé au Milan AC à la fin de sa carrière.

Marc Overmars et Edwin Van der Sar, un retour commun à l’Ajax

Neuf saisons. Voici le temps passé à l’Ajax Amsterdam chez les professionnels par Edwin Van der Sar au début de sa carrière avant d’entrer un peu plus dans la légende à la Juventus et surtout à Manchester United. Un an après son départ à la retraite, Van der Sar devenait directeur marketing de l’Ajax en 2012 avant d’être nommé directeur général. Même son de cloche pour Marc Overmars. Révélé par l’Ajax Amsterdam, ce qui lui a permis par la suite de signer à Arsenal et au FC Barcelone, l’ancien joueur ambidextre est devenu directeur sportif de l’Ajax de 2012 à 2022.

Deco au Barça avant l’ère dorée de Guardiola, de retour pour faire briller le club

Deco a été champion d’Europe à deux reprises dans sa carrière. La première fois avec le FC Porto de José Mourinho, puis avec le FC Barcelone de Frank Rijkaard. De par son passage au Barça , Deco a vu l’éclosion de Lionel Messi qui a été au sommet à compter de son départ en 2008. Le club blaugrana traverse une situation financière délicate depuis plusieurs années, mais Deco a accepté de prendre le rôle de directeur sportif du FC Barcelone depuis cet été après le départ de Mateu Alemany.

