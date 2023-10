Paul Pogba peut faire capoter un joli transfert au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat à la Juventus à l'issue de la saison, Adrien Rabiot pourrait rapidement faire parler de lui sur le mercato, et notamment du côté du PSG où son nom aurait circulé cet été. Cependant, la situation de Paul Pogba pourrait bien pousser la Vieille Dame à concentrer ses efforts pour prolonger Adrien Rabiot et ainsi éviter un départ libre.

Bien que très actif durant le précédent mercato estival, le PSG aurait pu attirer un autre renfort et non des moindres. En effet, alors en fin de contrat, Adrien Rabiot aurait été dans le viseur de son club formateur avant de finalement prolonger à la Juventus, comme l'explique Jonathan Johnson.

Le PSG a tenté le coup pour Rabiot ?

« Rabiot a intéressé un grand nombre de clubs en dehors de l'Italie ces dernières années - le PSG a pensé à essayer de le ramener, tandis que des clubs de Premier League tels que Manchester United, Newcastle, et d'autres l'ont également regardé », confirme le journaliste dans sa chronique pour Caught Offside avant d'ajouter que l'avenir d'Adrien Rabiot est désormais étroitement lié à la situation de Paul Pogba : « L'avenir d'Adrien Rabiot à la Juventus reste très incertain, c'est pourquoi il n'a signé qu'une prolongation de contrat à court terme cet été. La suite n'est pas encore claire, notamment en ce qui concerne la situation de Paul Pogba ». Et pour cause, l'ancien milieu de terrain de Manchester United a été testé positif à la testostérone ce qui jette évidemment un froid sur son avenir.

Le cas Pogba peut tout changer