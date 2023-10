PSG : Une révélation tombe sur le transfert de Verratti

Thomas Bourseau

Marco Verratti n’était plus le bienvenu au PSG, où Luis Enrique ne comptait plus sur lui, et a donc décidé de quitter le football européen par respect pour son ancien club. L’Italien a signé à Al-Arabi au Qatar et ce, bien qu’une offre plus juteuse d’un point de vue économique lui ait été soumise pendant le dernier mercato. Explications.

Marco Verratti a tourné la plus grosse page de sa carrière de footballeur cet été. En effet, poussé vers la sortie par des dirigeants qui l’avaient pourtant prolongé six mois plus tôt jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain italien a fait ses adieux au PSG en septembre dernier et s’est engagé en faveur d’Al-Arabi contre la coquette somme de 45M€. Après 11 ans au sein du club de la capitale, l'international italien a donc été contraint de partir et s'est envolé vers le Qatar.

Verratti choisit le Qatar malgré une meilleure offre de l’Arabie saoudite

Néanmoins, avant de rejoindre le club du Qatar, Marco Verratti faisait l’objet de forts intérêts en Saudi Pro League. Le10sport.com vous révélait mi-août que le PSG estimait que son transfert en Arabie saoudite n’était plus qu’une question de temps. The Athletic confirme nos informations exclusives en expliquant ces dernières heures qu’une formation saoudienne aurait formulé une offre supérieure à celle d’Al-Arabi d’après une source proche du PSG.

«Je ne voulais pas aller dans une autre équipe en Europe où je pourrais affronter le PSG»