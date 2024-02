Une grande promesse est faite au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi, le PSG accueille la Real Sociedad à l’occasion de son huitième de finale aller de Ligue des champions. Alors que le club a été éliminé à ce stade de la compétition lors de ses deux dernières campagnes européennes, Marquinhos a promis aux supporters de « faire le maximum » pour sortir gagnant de cette double confrontation.

Le PSG va retrouver la Ligue des champions cette semaine, avec la réception de la Real Sociedad au Parc des Princes pour son huitième de finale aller. Malgré sa deuxième place obtenue après une phase de poules délicate, le club de la capitale a hérité d’un tirage clément par rapport aux années précédentes, lui permettant d’aborder plus sereinement ce rendez-vous attendu mais aussi redouté par les supporters, alors que le PSG a pris la porte en huitièmes de finale à cinq reprises depuis le début de l’ère QSI, notamment lors des deux dernières années. Face au public parisien, Marquinhos a envoyé un message fort.

« On va faire le maximum, avec notre philosophie et nos valeurs »

Ce dimanche, le PSG a accueilli environ 600 supporters dans son campus de Poissy pour assister à l’entraînement du jour. À l’issue de celui-ci, Marquinhos a pris le mégaphone pour faire passer un message de taille avant la rencontre de mercredi. « On a des objectifs à aller chercher. Tous les objectifs sont importants, en France, en Europe... On va faire le maximum, avec notre philosophie et nos valeurs , a lâché le capitaine du PSG. C'est le plus important. Le résultat, on verra plus tard. Le plus important, c'est de donner une bonne image sur le terrain. »

« Ce n'est pas toujours bon d'avoir trop de pression »