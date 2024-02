Mbappé : Un joueur du PSG est prêt à faire sans lui !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Samedi, le PSG était privé de Kylian Mbappé pour la réception du LOSC, ce qui n’a pas empêché l’équipe de Luis Enrique de s’imposer sur la pelouse du Parc des Princes (3-1). À l’issue de la rencontre, Vitinha s’est prononcé sur l’absence de la star tricolore, actuellement dans sa dernière année de contrat.

Touché à la cheville gauche contre Brest, Kyllian Mbappé est resté sur le banc de touche samedi pour la réception du LOSC au Parc des Princes. Sans sa star, le PSG s’est imposé facilement (3-1) malgré l’ouverture du score lilloise, à quatre jours de son huitième de finale aller de Ligue des champions contre la Real Sociedad. Interrogé en zone mixte, Vitinha est revenu sur la capacité de l’équipe à jouer sans son numéro 7.



« C’est un grand manque mais on a un grand effectif, on a des grands joueurs »

« On sait que c’est un grand grand joueur, il n’y a pas de mots pour le décrire déjà. C’est important quand il joue et quand il ne joue pas, c’est un grand manque mais on a un grand effectif, on a des grands joueurs et on a fait un grand match aussi », a indiqué le milieu du PSG, relayé par Foot-Mercato . Une déclaration qui n’est pas anodine alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG au terme de la saison pour s’engager au Real Madrid.

« Il sera à disposition, à 100%, sans aucun doute »