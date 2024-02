PSG : Mbappé est miraculé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une très grosse faute contre Brest, qui a valu l'expulsion de Lilian Brassier, Kylian Mbappé s'en est très bien sorti compte tenu des images très impressionnantes. Pour Jean-Bernard Fabre, médecin du sport spécialisé en physiologie et biomécanique, l'attaquant du PSG est même miraculé puisqu'il aurait pu être gravement blessé.

Face au Stade Brestois, le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, mais a failli perdre très gros. Lilian Brassier a effectivement commis une énorme faute sur Kylian Mbappé qui lui a valu une expulsion. Mais comme l'explique Jean-Bernard Fabre, médecin du sport spécialisé en physiologie et biomécanique, l'attaquant du PSG a échappé au pire.

«On va dire que c’est un petit miracle»

« Dans ce genre de cas, neuf fois sur dix, ça pète. On va dire que c’est un petit miracle. Mbappé prend un tacle par-derrière en diagonale qui va du talon au mollet. Quand on regarde la biomécanique, le fait qu’il prenne le tacle en diagonale arrière, cela force en fait le talon à pivoter vers l’intérieur. Ce qui est problématique, c’est que ça va toucher les ligaments internes de la cheville. En général, l’entorse de la cheville classique touche plutôt le faisceau externe » analyse-t-il dans les colonnes du Parisien , avant d'en dire plus.

«C’est assez incroyable»