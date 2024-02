PSG : Mbappé mis de côté, Daniel Riolo s’enflamme

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi face au LOSC (3-1), le PSG a dû faire sans Kylian Mbappé, laissé sur le banc en vue du huitième de finale de Ligue des champions contre la Real Sociedad alors que l’international français a été touché à la cheville gauche en Coupe de France cette semaine. Une absence parfaitement gérée par le club de la capitale aux yeux de Daniel Riolo.

Aucun risque pris. Violemment touché à la cheville gauche mercredi face à Brest (3-1) en Coupe de France, Kylian Mbappé a miraculeusement échappé à une blessure importante, à une semaine du huitième de finale aller de Ligue des champions contre la Real Sociedad. Si l’international français a pu finir la rencontre, Luis Enrique n’a pris aucun risque avec lui samedi lors de la réception du LOSC (3-1) au Parc des Princes.

PSG : Coup de théâtre au Real Madrid, que doit faire Mbappé ? https://t.co/Xjm9OaJqAV pic.twitter.com/1SoLZdcbFJ — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

« On n’avait pas vu un tel PSG depuis début de saison »

Laissé sur le banc, Kylian Mbappé n’a pas manqué au PSG qui s’est imposé face au LOSC (3-1), et ce malgré l’ouverture du score lilloise. Le journaliste Daniel Riolo a savouré la prestation parisienne. « Équipe remaniée de façon étonnante… Et pourtant en termes de pressing et rythme… C’est très bien , a-t-il jugé sur X. On n’avait pas vu un tel PSG depuis début de saison. »

Mbappé de retour mercredi