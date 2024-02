Le PSG bouge sur le mercato, un joueur valide

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette saison, Luis Enrique dispose de choix pour ses compositions et n’hésite pas à changer régulièrement d’équipe. Une concurrence bénéfique au PSG aux yeux de Danilo Pereira, satisfait de pouvoir se battre pour obtenir sa place sur le terrain dans une saison où le club est encore engagé dans toutes les compétitions.

L’été dernier, il y a du mouvement au PSG avec la nomination de Luis Enrique à la tête de l’équipe première et l’arrivée de onze recrues : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Marco Asensio, Kang-In Lee, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Et cet hiver, un nouveau joueur est venu renforcer l’effectif de l’entraîneur parisien en la personne de Lucas Beraldo, le défenseur de 20 ans débarquant de Sao Paulo tandis que Gabriel Moscardo, lui aussi recruté cet hiver, débarquera l’été prochain. Alors que Luis Enrique dispose de choix, Danilo Pereira est satisfait de cette concurrence.

« Il doit y avoir beaucoup de concurrence »

« C’est ce que l’on aime ici, avoir de la compétitivité , a répondu le Portugais au micro de Canal+. Dans un club comme le PSG, il doit y avoir beaucoup de concurrence pour casser la tête à Luis Enrique, c’est ça (rire !). Pas de différence entre les titulaires ? Oui, j’aime ça. Ceux qui travaillent, ils méritent de jouer et ils doivent jouer. »

Danilo Pereira enchaîne avec le PSG

Titularisé samedi contre le LOSC avec le brassard de capitaine au bras, Danilo Pereira disputait pour sa part son 21e match de la saison, lui qui évolue désormais comme défenseur central. L’international portugais a su trouver sa place et enchaine les rencontres sous les ordres de Luis Enrique, profitant notamment de l’absence de Milan Skriniar.