Mbappé protégé par le PSG ? Il pousse un coup de gueule !

Le PSG est passé à deux doigts de la catastrophe mercredi soir. Pour le 1/8ème de finale de Coupe de France remporté face au Stade Brestois (3-1), Kylian Mbappé a été touché à la cheville et aurait pu de ce fait manquer le choc en Ligue des champions contre la Real Sociedad la semaine prochaine. Et alors qu’il est question d’un éventuel repos de Mbappé face au LOSC, Jérôme Rothen a tapé du poing sur la table.

Touché à la cheville après un tacle de Lilian Brassier mercredi en 1/8ème de finale de Coupe de France (3-1), Kylian Mbappé a fait peur aux supporters parisiens et au staff de Luis Enrique. En effet, le meilleur buteur du PSG aurait pu gravement se blesser et donc, manquer le grand rendez-vous le 14 février dernier, la réception de la Real Sociedad au Parc des princes dans le cadre du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions.

Mbappé touché, mais présent pour le LOSC

Pourtant, Kylian Mbappé s’est malgré tout relevé et a même terminé la rencontre. Le capitaine de l’équipe de France a été ménagé jeudi. Pour ce qui est de vendredi, Mbappé a fait une séance individuelle en salle. Mais malgré tout, le numéro 7 du PSG sera disponible ce samedi soir pour l’opposition entre le Paris Saint-Germain et le LOSC. « Oui, Kylian sera présent demain et à disposition pour jouer. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui, pour ne pas prendre de risque ». a publié le PSG par le biais d’un communiqué.

Rothen : «Ça me gonfle d’entendre qu’avant un grand match de Ligue des champions il faut faire tourner»