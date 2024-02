«Dégouté», un joueur du PSG vide son sac

La rédaction

Lors de la finale de la dernière Coupe du Monde, Randal Kolo Muani avait la troisième étoile de l'équipe de France au bout du pied. Toutefois, Emiliano Martinez a brisé le rêve des Bleus au Qatar. Interrogé sur cette désillusion, l'attaquant du PSG est passé aux aveux.

Qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde au Qatar, l'équipe de France est passée tout près de battre l'Argentine. En effet, Randal Kolo Muani a eu une occasion en or à la dernière seconde de la partie. Toutefois, Emiliano Martinez a stoppé la frappe de l'attaquant du PSG.

«Je suis encore dégoûté de ce raté»

Lors d'un entretien accordé à Onze Mondial , Randal Kolo Muani a avoué qu'il sera toujours traumatisé par ce souvenir. « Je serai toujours le mec qui a loupé le face-à-face en finale de la Coupe du Monde. C’est à vie. Même quand ma carrière sera finie, on m’en parlera toujours. Evidemment que je suis encore dégoûté de ce raté. En plus, après ce face-à-face, le match s’est terminé » , a confié la recrue estivale du PSG, avant d'en rajouter une couche.

