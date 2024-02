PSG - Real Madrid : Un pote de Mbappé prend position

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur du Real Madrid, Théo Hernandez accorde un entretien à la presse espagnole ce samedi. L'international français n'a évidemment pas échappé à la question que tout le monde se pose : quel sera le prochain club de Kylian Mbappé ? Proche de la star du PSG, l'arrière droit a tenu à lui adresser un conseil.

La presse espagnole ne perd pas une occasion d'évoquer l'avenir de Kylian Mbappé. Même lorsque As questionne Théo Hernandez, le sujet revient inévitablement sur la table. Le joueur du Milan AC a donc dû commenter la situation de son coéquipier en équipe de France, dont le contrat avec le PSG prend fin en juin prochain.

« Je suis convaincu qu'il prendra la bonne décision »

Alors Mbappé pourrait-il rejoindre le Real Madrid cet été ? « J e ne lui ai jamais posé la question, mais Kylian est intelligent et je suis convaincu qu'il prendra la bonne décision pour sa carrière » a répondu Théo Hernandez.

Hernandez file un conseil à Mbappé