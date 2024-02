PSG - Real Madrid : Deux joueurs prêts à suivre Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est attendu du côté du Real Madrid. Et à en croire les informations communiquées par Le Parisien la semaine dernière, le champion du monde tricolore aurait pris la décision de rejoindre la Casa Blanca à l’issue de son contrat au PSG. Et le club merengue prévoirait de boucler deux autres gros coups en 2024.

En fin de contrat à l’issue de la saison au PSG, Kylian Mbappé serait susceptible de ne pas faire le même coup qu’en 2022, moment où il avait fait le choix de snober le Real Madrid qui lui avait pourtant déroulé le tapis rouge afin de signer une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain.

Mbappé se rapproche de Madrid chaque jour passant selon Tebas

Et maintenant ? Le président de la Liga, en la personne de Javier Tebas, a confié au cours d’une entrevue accordée au journaliste Fabrizio Romano dans la journée de jeudi que le pourcentage de chance de voir Kylian Mbappé débarquer au Real Madrid était de plus en plus élevé les jours passant. « J'ai dit qu'il y avait environ 50 % de chances il y a quelques semaines, aujourd'hui c'est encore plus. 55/60% de chances ? Oui, je le pense. Chaque jour qui passe et que Mbappé ne signe pas le nouveau contrat avec le PSG, le pourcentage augmente ».

Soulagement au PSG avec Mbappé https://t.co/sVrFkNQaM9 pic.twitter.com/GKAijV3LXM — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Après Mbappé, Yoro et Davies au Real Madrid ?