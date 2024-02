Mbappé : L'annonce qui ne va plaire au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Philippe Diallo, président de la FFF, ne s'est pas montré particulièrement impliqué. Alors que l'on aurait pu penser qu'il militerait pour une prolongation du joueur au PSG, un club français, Philippe Diallo assure qu'il est simplement ravi de pouvoir compter sur Kylian Mbappé en équipe de France.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas annoncé son prochain club. La décision semble se jouer entre une prolongation au PSG ou un signature au Real Madrid. Un choix qui ne semble pas vraiment concerner Philippe Diallo.

Diallo se prononce sur Mbappé

« Je n'ai pas d'inquiétude parce que je ne connais pas son choix définitif. J'attendrai comme beaucoup qu'il se prononce. Maintenant il a un club et je crois que le président Nasser Al-Khelaifi est aussi présent au congrès de l'UEFA. Il est certainement bien mieux informé que moi sur la suite de la carrière de Kylian Mbappé », assure le président de la FFF dans des propos rapportés par RMC , avant d'assurer que le choix de Kylian Mbappé l'importait peu.

«Quel que soit le club dans lequel il évoluera, il sera avec les Bleus à l'Euro»