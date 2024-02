OM : La presse italienne annonce déjà un départ pour l’été 2024 !

Axel Cornic

A la recherche de renforts pour oublier Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille a notamment décidé de miser sur Joaquin Correa, arrivé en prêt de l’Inter. Mais l’Argentin est très loin de répondre aux attentes et vu la tournure que semble prendre la saison, il pourrait bien n’être que de passage dans le sud-est de la France.

La Serie A a souvent été le terrain de chasse préféré de Pablo Longoria, même si ça n'a pas toujours été parfait. Il a pourtant frappé un gros coup avec l’arrivée d’Alexis Sanchez de l’Inter en 2022, ce qui avait été un excellent coup.

Correa pas gardé par l’OM ?

Ainsi cet été, lorsque le président de l’OM a décidé d’aller chercher Joaquin Correa à l’Inter, certains pensaient que Longoria avait flairé un autre bon coup. Mais l’Argentin n’a pas eu le même impact que le Chilien, puisqu’il n’a toujours pas marqué le moindre but en douze rencontres toutes compétitions confondues.

Les craintes de l’Inter