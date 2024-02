Messi reçoit une invitation pour son retour à Paris

Hugo Chirossel

Presque un an après avoir quitté le PSG pour rejoindre l’Inter Miami, en MLS, Lionel Messi pourrait bientôt faire son retour à Paris, cette fois-ci avec le maillot de l’Argentine. Il est question ces derniers temps d’une éventuelle participation de l’octuple Ballon d’Or aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec l’Albiceleste. Javier Mascherano, sélectionneur des espoirs argentin, a avoué qu’il était dans l’obligation de l’inviter, ainsi qu’Angel Di Maria.

« Les portes de la sélection sont ouvertes à Leo pour faire ce qu'il veut, c'est la réalité. Si nous nous qualifions et qu'il souhaite venir, il sera le bienvenu. Lui et moi avons une grande relation d'amitié et j'adorerais qu'il soit là . » Au mois d’octobre dernier, Javier Mascherano, sélectionneur de l’équipe d’Argentine Espoirs, avait ouvert la porte à la présence de Lionel Messi parmi les trois joueurs de plus de 23 ans autorisés afin de disputer les Jeux olympiques de Paris 2024. Mais encore fallait-il que l’ Albiceleste parvienne à s’y qualifier.

L’Argentine qualifiée pour les JO aux dépens du Brésil

Ce qui est désormais chose faite. Dimanche soir, l’Argentine a battu le Brésil (1-0), grâce à un but de Luciano Gondou, et a obtenu son ticket pour les Jeux olympiques de Paris 2024. À l'issue de la rencontre, la qualification étant désormais actée, Javier Mascherano a évidemment de nouveau été interrogé sur une potentielle présence de Lionel Messi l’été prochain à Paris afin de disputer les JO, un an après son départ du PSG.

« J'ai l'obligation d'inviter Messi et Di Maria »