Le PSG furieux contre le clan Mbappé, un échange secret révélé ?

Occasionnellement annoncé du côté de Liverpool ces dernières années, Kylian Mbappé n’a finalement jamais signé chez les Reds. Et pourtant, des négociations seraient allées bon train en 2023 entre les deux parties, sans pour autant déboucher une offre concrète. La cause ? Le refus de Liverpool de fragiliser son équilibre financier.

Mbappé a discuté avec Mbappé… l’année dernière

Néanmoins, d’autres discussions auraient eu lieu entre l’entourage du meilleur buteur de l’histoire du PSG et Liverpool en 2023. D’après The Independent , le Paris Saint-Germain aurait même été irrité par la décision de Mbappé de discuter avec les Reds , au point de ressentir un certain manque de loyauté de la part de Kylian Mbappé autour de qui le club parisien construit son nouveau projet.

Liverpool a refusé de recruter Mbappé : voilà pourquoi !