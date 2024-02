PSG : Le Real Madrid réserve une sacrée surprise Mbappé 

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé aurait de fortes chances de rebondir à l’intersaison au Real Madrid. Ayant fait part par le passé de son mécontentement de jouer à la pointe de l’attaque ou en tant que pivot, Mbappé ne devait pas disposer d’un passe-droit au Real Madrid tant Vinicius Jr impressionne sur l’aile gauche. Pire, Mbappé évoluerait ainsi en attaquant axial à la Casa Blanca.

Vinicius Jr continue d’impressionner saison après saison. Unique buteur de la finale de la Ligue des champions en 2022 face à Liverpool (1-0), l’international brésilien est l’un des joueurs incontournables du Real Madrid. Que ce soit avec Karim Benzema ces dernières saisons ou bien Jude Bellingham depuis le début de l’exercice actuel, Vinicius Jr parvient toujours à se démarquer.

Benzema et Ancelotti l’assurent, Vinicius Jr est le numéro un

La preuve face à Gérone samedi dernier pour laquelle sa performance lui a valu le statut de « numéro un » selon Karim Benzema sur Instagram . Et Carlo Ancelotti l’a annoncé avant Benzema en conférence de presse après la partition madrilène face à Gérone (4-0). « Mbappé ? Vous m'interrogez sans cesse sur un joueur qui joue pour une autre équipe. Nous avons déjà les meilleurs joueurs du monde ici. Dans l'ordre : Vinicius Jr en premier, Bellingham en deuxième, Rodrygo en troisième. Puis (Toni) Kroos, (Federico) Valverde, (Eduardo) Camavinga ».

Le PSG a abandonné pour Mbappé ? https://t.co/bObBtKI6G6 pic.twitter.com/X0ZIEjIS66 — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

Mbappé futur 9 du Real Madrid à cause de la forme de Vinicius Jr à gauche ?