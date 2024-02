PSG - Real Madrid : Le clan Mbappé répond au coup de pression !

Axel Cornic

Les spéculations autour de l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois, fusent de tous les côtés. La destination la plus commentée pour la star du paris Saint-Germain est évidemment le Real Madrid, qui pourrait enfin mettre un terme à un feuilleton dure désormais depuis des années.

Depuis le 1er janvier dernier, Kylian Mbappé peut s’engager librement avec un autre club, puisque le contrat qui le lie au PSG termine le 30 juin prochain. Mais comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, la star française n’a toujours pas pris la moindre décision pour son avenir.

PSG : La guerre est déclarée pour ce transfert XXL https://t.co/hPgnKX0S9R pic.twitter.com/kNhQfbMxfP — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

Le Real Madrid attend toujours

Du côté du Real Madrid on aimerait pourtant connaître la réponse ! Plusieurs sources parlent de diverses deadlines qui auraient été posées à Mbappé et son entourage par le club madrilène, qui ne souhaite pas revivre le cuisant échec de 2022. A l’époque, la presse espagnole le voyait déjà avec le maillot blanc… avant qu’il ne prolonge à la surprise générale avec le PSG.

Mbappé a besoin de temps