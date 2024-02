Mercato : Cette bombe à l’étranger qui bouleverse les plans de Mbappé

Thibault Morlain

A la surprise générale, il y a quelques jours, Jürgen Klopp annonçait qu’il ne continuerait pas sur le banc de Liverpool la saison prochaine. Arrivé en octobre 2015 chez les Reds, l’Allemand va donc s’en aller et cela pourrait ne pas être sans conséquence sur le marché des transferts. A commencer par l’avenir de Kylian Mbappé. Explications.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Alors que cela semble avant tout se jouer entre le Real Madrid et le PSG, il faudrait pas exclure la Premier League. En ce sens, il était expliqué que Liverpool était une destination possible pour Mbappé. Le fait est que cela ne serait désormais plus le cas à cause du choix de Jürgen Klopp de partir.

« Mbappé était attiré par la possibilité de travailler avec Klopp »

Avec ce départ de Jürgen Klopp de Liverpool à l’issue de la saison, il faudrait faire une croix sur une arrivée de Kylian Mbappé chez les Reds. Pour CaughtOffside , Fabrizio Romano a expliqué : « Mbappé a dit qu’il avait sérieusement envisagé un départ pour Liverpool. J’ai entendu dire qu’il était attiré par la possibilité de travailler avec Jürgen Klopp ».

« Désormais, Liverpool devrait être hors de la course »