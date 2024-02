PSG : Mbappé sanctionné, l’incroyable coup de fil de Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'été dernier, Kylian Mbappé avait fait savoir au PSG qu'il refusait de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Refusant de le voir partir libre en 2024, la direction a décidé de le mettre au placard en attendant de lui trouver un point de chute. Durant cette période délicate, l'international français pouvait compter sur le soutien de son sélectionneur Didier Deschamps.

Kylian Mbappé n'imaginait pas une telle décision du PSG. Après avoir refusé d'activer la clause de prolongation d'un an présente dans son contrat, le joueur avait été écarté du groupe principal. Nasser Al-Khelaïfi s'en était expliqué en conférence de presse.

Mbappé : Le PSG prépare une folie à 240M€ ! https://t.co/LfgE4H6T2I pic.twitter.com/lhVgtFoZOd — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Mbappé n'était plus désiré

« Notre position est très claire et je ne vais pas la répéter à chaque fois. Si Kylian veut rester, nous, on veut qu'il reste mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut laisser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, partir gratuitement » avait lâché le président du PSG.

Deschamps avait rassuré Mbappé