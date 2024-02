Mercato : Avant Mbappé, une star arrive au Real Madrid

Jean de Teyssière

Le Real Madrid est en train de bâtir une équipe sacrément solide, sur le papier, pour les dix prochaines années. Le club espagnol continue de recruter les meilleurs jeunes joueurs à chaque poste et poursuit sur sa lancée en tentant de faire venir le latéral gauche du Bayern Munich : Alphonso Davies. Le Canadien de 23 ans aurait même déjà trouvé un accord avec son potentiel futur club.

En attendant, peut-être, la venue de Kylian Mbappé, le Real Madrid ne se contente pas de s'occuper du dossier du Français et continue de poursuivre la construction de la meilleure équipe possible. Et l'un des meilleurs jeunes au poste de latéral gauche pourrait rapidement signer dans le club espagnol.

Accord trouvé entre Davies et le Real Madrid

Le Real Madrid semble se rapprocher de plus en plus du transfert d'Alphonso Davies. Selon Relevo , le latéral gauche canadien, qui évolue au Bayern Munich aurait trouvé un accord avec le Real Madrid pour les rejoindre dès cet été. Sous contrat avec le club allemand jusqu'en 2025, un départ permettrait à son club de toucher une indemnité de transfert.

Le Real Madrid espère convaincre le Bayern Munich

Le Bayern Munich chercherait toujours à convaincre Alphonso Davies de le prolonger mais le Canadien aurait rejeté plusieurs fois les offres du club allemand. Le Real Madrid est donc plutôt optimiste, même s'il lui reste encore à convaincre le Bayern Munich.