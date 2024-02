PSG : Le Real Madrid prépare un contrat de roi à Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé quittera-t-il vraiment le PSG à la fin de son contrat actuel, soit en juin prochain ? C’est en effet la tendance évoquée par la presse. Destination le Real Madrid plus précisément pour le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Et un contrat royal l’y attendrait selon la presse étrangère.

Clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG ? Après sept ans de buts et de records battus dont celui du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain en mars 2023, Mbappé arrive au terme de son deuxième contrat et n’a pour le moment rien signé. Et ce, malgré un consensus apparemment trouvé avec le PSG sur les termes de son hypothétique futur contrat selon 90min .

Mbappé d’accord avec le PSG !

Le média britannique a cependant expliqué que les chiffres XXL qui apparaîtraient dans le contrat en question ne seraient pas plus importants que ceux au Real Madrid sur la durée. Certes, le PSG proposerait un salaire annuel brut de 70M€ et une prime de fidélité l’été prochain de 80M€. Néanmoins, sur la longueur, l’offre du Real Madrid s’avérerait être royale.

Frayeur pour le PSG, Kylian Mbappé savoure https://t.co/nsO2SL4qOh pic.twitter.com/vaB0zJW8LE — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

Un contrat plus lucratif sur la durée au Real Madrid ?